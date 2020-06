De stadsgidsen van Bergen op Zoom hebben weer een voorzichtige start gemaakt met drie van hun activiteiten. Dit is mogelijk door de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland.

De stadsgidsen zijn voorlopig alleen op zaterdag- en zondagmiddag actief. "We gaan dan om 13.30 uur en 15.00 uur een stadswandeling en een wandeling op de Waterschans doen. Daarnaast stellen we op deze middagen de Sint-Gertrudiskerk weer open van 13.00 tot 16.30 uur."

Aan de wandelingen kunnen maximaal zes personen deelnemen. In de kerk mogen maximaal dertig bezoekers naar binnen. Voor deze activiteiten is door de stichting van de stadsgidsen een protocol opgesteld waarin is aangegeven welke veiligheidsmaatregelen genomen worden om alles 'coronaproof' te laten verlopen.

Voor de wandelingen moeten mensen zich aanmelden via de website of via de VVV. "We zijn blij dat we op deze manier weer kunnen starten en hopen dat we snel weer kunnen komen tot uitbreiding van onze activiteiten", aldus de stichting.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.