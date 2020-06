De 65-jarige duiker uit Rijsbergen die zondag om het leven kwam in het Zeeuwse Scherpenisse op het eiland Tholen, is overleden aan een hartstilstand. Dat meldt de familie van de man.

Hij beschikte over meer dan 25 jaar duikervaring. De duiker werd zondagochtend onwel toen hij aan het duiken was bij een duikplek in Scherpenisse.

Op de kant kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de man niet meer redden.