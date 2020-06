De eerste drive-in-bioscoop in Etten-Leur gaat vrijdag 3 juli van start. Op het terrein van verkeersschool Blom aan de Hoevenseweg is plek voor maximaal vijftig automobilisten.

In totaal gaat de bioscoop vijf voorstellingen vertonen. Eén van de voorstellingen is al bekend: op zondag 5 juli kun je live de Formule-1-wedstrijd in Oostenrijk volgen. Tijdens de voorstellingen zijn hapjes en drankjes te koop.

De kaartverkoop start maandag 15 juni. Vooraf een ticket kopen is aan te raden, omdat er niet meer dan vijftig auto's het terrein op kunnen. De komende week maakt de 'bioscoop' bekend welke films nog meer gaan draaien.