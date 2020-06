Een duiker is zondag om het leven gekomen in het water aan de Gatweg in Scherpenisse. Het blijkt te gaan om een 65-jarige man uit Rijsbergen.

De man kwam zondagochtend in de problemen toen hij aan het duiken was bij de duikplek in Scherpenisse. De hulpdiensten kwamen ter plaatsen, maar konden de man niet meer redden.

De politie doet onderzoek naar het noodlottige ongeval.