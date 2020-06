De organisatie achter de festivals Blommenkinders en Mooi Was Die Tijd (MWDT) in Roosendaal heeft nieuwe data bekendgemaakt voor 2021. Blommenkinders wordt volgend jaar georganiseerd op 25 juli, Mooi Was Die Tijd is een dag eerder.

Beide festivals op het Vrouwenhofpark in Roosendaal konden deze zomer niet doorgaan vanwege de coronacrisis in Nederland.

"We hebben getracht de schade zoveel als mogelijk beperkt te houden en dat is beter gelukt dan verwacht. Alle leveranciers, alle artiesten en alle artiestenbureaus hebben zeer positief met ons meegedacht. Dat was hartverwarmend", laat de organisatie weten.

"We kunnen volgend jaar exact hetzelfde programma aan ons publiek presenteren als dit jaar. Een aantal artiesten houdt nog wel een slag om de arm voor wat betreft hun vakantieplanning. Juli 2021 is immers pas over veertien maanden."

De organisatie hoopt ook volgend jaar weer op voldoende vrijwilligers te kunnen rekenen. "Zonder hun inspanningen is de organisatie van onze festivals immers niet mogelijk."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.