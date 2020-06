De eiken langs de Steenbergseweg en Klutsdorpseweg in Bergen op Zoom moeten meegenomen worden bij de bestrijding van de eikenprocessierups, zo stelt Louis van der Kallen van de Bergse Sociaal Democraten (BSD).

Volgens Van der Kallen is er op 25 mei al een melding gemaakt van eikenprocessierupsen op de eiken, maar is er nog geen actie ondernomen door de gemeente Bergen op Zoom.

"Er zijn al meerdere meldingen gedaan door meerdere mensen en op meerdere manieren", aldus Van der Kallen, die bezorgd is over eventueel gevaarlijke situaties. "Gezien de fietspaden gebruikt worden door forse aantallen fietsers en schoolgaande kinderen, is bestrijding zeer gewenst."

Van der Kallen heeft daarnaast vernomen dat de bomen niet op de kaart zouden staan. "Dit gebied zou niet aangemerkt zijn als bestrijdingsgebied. Deze eiken dienen opgenomen te worden op de kaarten zodat zij volgend jaar gewoon in de bestrijdingsprogramma's worden meegenomen."