Het is niet mogelijk om een zogeheten groene golf voor fietsers in Roosendaal te creëren, laat wethouder Cees Lok weten na vragen van de VVD-fractie, die ervoor wilde zorgen dat fietsers tijdens de coronacrisis niet te dicht bij elkaar staan bij het stoplicht.

Volgens de VVD ontstonden er in Roosendaal knelpunten, bijvoorbeeld bij het busstation Roselaer en op de kruising van de Boulevard met de Laan van België en de Antwerpseweg. Daarnaast verwacht de partij grote drukte door fietsers bij de middelbare scholen.

"Het verlengen van de oversteektijd is een maatregel om iedereen de kans te geven de anderhalvemetersamenleving te respecteren. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de straten, waar de ruimte nu vaak krap is", aldus de VVD.

Wethouder Lok kan het plan echter niet realiseren. "Het systeem van de stoplichten is niet zodanig ingericht dat het 'ziet' hoeveel fietsers of voetgangers er staan en kan daarom ook niet bepalen hoeveel groentijd er nodig is. Ondanks een eventuele groene golf kan het nog steeds zijn dat er groepjes fietsers of voetgangers moeten wachten."

Lok gaat wel bekijken of bepaalde drukke oversteekplaatsen meer groen kunnen krijgen, zodat fietsers en voetgangers minder lang hoeven te wachten en er daarmee ook minder kans is op schending van de coronarichtlijnen.

