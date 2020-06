De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 27-jarige verdachte aangehouden in verband met de diefstal van koper in Bergen op Zoom.

De politie kreeg rond 00.15 uur een melding over een koperdiefstal langs het spoor ter hoogte van de Wattweg. Agenten konden de verdachte op heterdaad langs het spoor aanhouden.

Volgens de politie is er veel schade ontstaan aan het materiaal van het spoor. Er zal daarom ook aangifte tegen de man uit Bergen op Zoom worden gedaan.