Roosendaal hakt nog geen knoop door over het doorgaan van de kermis begin september. Er wordt gewacht op de beslissingen die de Rijksoverheid maakt rondom het coronavirus.

Dat laat wethouder Cees Lok weten op vragen van de Roosendaalse Lijst.

Grote evenementen zijn vooralsnog verboden tot en met 1 september 2020. De Roosendaalse kermis staat echter op de planning voor 4 tot en met 10 september en daarmee zou de kermis voorlopig dus gewoon door kunnen gaan.

"Landelijke besluitvorming vanuit de overheid over grote evenementen is bepalend voor doorgang van de kermissen", laat wethouder Lok nu weten. Mochten de kermissen wél door kunnen gaan, dan weet de wethouder in ieder geval zeker dat de kermisexploitanten bereid zijn om naar Roosendaal te komen.

Ondertussen wordt ook nagedacht over hoe die kermissen er dan uit zullen zien. "Al maakt de combinatie van veiligheid, de anderhalvemetereconomie en de toegankelijkheid van attracties dit tot een bijzonder lastige opgave."

Mochten de kermissen niet doorgaan, dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor kleinere evenementen.

