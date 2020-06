Een 32-jarige man is dinsdag op station Roosendaal aangehouden voor het mishandelen van twee buschauffeurs. Tijdens zijn arrestatie spuugde hij een agent in het gezicht.

De verdachte is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en afkomstig uit Angola, meldt de politie. Hij moet zich vrijdag in een supersnelrechtzitting voor de rechter verantwoorden.

De politie werd dinsdag rond 6.50 uur gealarmeerd omdat er gevochten werd op het station van Roosendaal. Na het horen van getuigen hielden ze de verdachte aan wegens het mishandelen van twee buschauffeurs.

De man ging door het lint omdat de chauffeurs weigerden hem te vervoeren. Hij droeg geen mondkapje en hield zich daarmee niet aan de sinds 1 juni geldende regels in het openbaar vervoer.

De verdachte verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie. Toen hij later werd voorgeleid voor een hulpofficier van justitie zei hij corona te hebben. Uit een blaastest kwam een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed naar voren.