Een automobilist is dinsdagmiddag na een wilde achtervolging in Etten-Leur aangehouden. Hij kwam tot stilstand nadat hij met het voertuig, dat gestolen bleek te zijn, tegen een tuinhekje was gecrasht.

De achtervolging begon op de A16 bij Breda, waar een agent op een motor een kleine auto gevaarlijk zag rijden. Toen de chauffeur van de auto een volgteken kreeg, ging hij ervandoor.

Tijdens de achtervolging reed de bestuurder over de vluchtstrook en slalomde hij door het drukke verkeer. Hij reed de A58 op bij Etten-Leur en ging daarna richting het centrum. Uiteindelijk kwam het voertuig in de Hazeleger tegen een tuinhekje tot stilstand.

De bestuurder rende weg, maar kon kort daarop worden aangehouden. De auto bleek gestolen te zijn in Tilburg. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.