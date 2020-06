De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 29-jarige man uit Etten-Leur in zijn woonplaats aangehouden voor heling en wapen- en drugsbezit.

De agenten zagen de man, een bekende van de politie, woensdag rond 2.10 uur aan de Baai bij een motorfiets staan, waarvan de kentekenplaat vorige week gestolen was van een motor in Etten-Leur. Uit nader onderzoek bleek de motor begin mei gestolen te zijn in Zeeland.

De ambtenaren troffen in de nabijgelegen schuur een rugzak aan met daarin een gasdrukwapen en een flesje met vermoedelijk GHB. Ook zat in een portemonnee een gestolen rijbewijs.

De man werd daarop aangehouden. Hij zit vast op het politiebureau voor verhoor.