Aydin Akkaya van GBWP heeft het het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom naar de financiële schade als gevolg van de coronacrisis gevraagd. Het gemeenteraadslid vreest voor 6 miljoen euro voor de stad.

De gemeente Utrecht maakte onlangs een eerste inschatting van de financiële gevolgen van de coronacrisis en kwam uit op een verlies van 30 tot 50 miljoen euro. "Als je de verhoudingen zou doorvertalen, dan vrezen wij een schadepost van 6 miljoen. Dat betekent dat we door de ondergrens zullen zakken. Inzicht is dus hoge noodzaak", zegt Akkaya.

De gemeente Bergen op Zoom verkeert op dit moment al in financieel zwaar weer. De gevolgen van de coronacrisis komen daardoor des te harder aan. Het gaat niet alleen om extra kosten, maar ook om gemiste opbrengsten. "We kunnen natuurlijk herhalen dat we het niet zien en ook niet weten wat de effecten zijn, maar meten is weten. We zullen toch ergens moeten beginnen", aldus het GBWP-raadslid.

Akkaya verzoekt de burgemeester en wethouders dan ook om een eerste balans op te maken. "Uiteraard zullen er meerdere variabelen te bedenken zijn om een beeld te krijgen van de schade. We kunnen in ieder geval al een start maken met de gegevens die al bij ons bekend zijn. Niets doen is geen optie gezien de financiële malaise waarin we verkeren."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.