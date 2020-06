Boswachters van het Brabants Landschap letten extra op een naaktloper die is gespot in natuurgebied de Pannenhoef tussen Etten-Leur en Rijsbergen. De man jogde zonder kleren over verschillende wandelpaden.

Bij natuurbeheerder Brabant Landschap en de politie kwamen al meerdere meldingen binnen over de naaktloper.

"Hij is gezien door veel mensen. Dat is niet de bedoeling in de Pannenhoef. Het is voor veel mensen aanstootgevend, zo wandelen er ook veel gezinnen met kleine kinderen in de natuur", geeft boswachter Bart Pörtzgen aan.

De boswachters hebben de afgelopen dagen extra gesurveilleerd in de Pannenhoef, maar hebben de man niet meer aangetroffen. De politie roept op om contact op te nemen als mensen de naaktloper zien.