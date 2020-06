In een vrijstaande woning aan de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek is maandagmiddag een uitslaande brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Meerdere voertuigen van de brandweer kwamen ter plaatse.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg op de naastgelegen schuur. Volgens de Veiligheidsregio zijn er voldoende mensen en middelen aanwezig om de brand te blussen.