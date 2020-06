Een fietser en een auto zijn maandagmiddag met elkaar in aanrijding gekomen op de Anna van Berchemlaan in Etten-Leur. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Rond 13.30 uur vond de botsing plaats op de kruising van de Anna van Berchemlaan met de Oranjelaan. De politie kwam ter plaatse om te helpen met het invullen van de schadeformulieren.

Het duurde enige tijd tot de ambulance aanwezig was. Het ambulancepersoneel heeft de betrokkenen gecontroleerd, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.