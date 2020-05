De gemeente Halderberge gaat zich niet aansluiten bij de 'Coalition of the Willing', de groep gemeenten die heeft toegezegd kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland op te vangen. Dat laat het college weten naar aanleiding van de oproep van Progressief Halderberge om mee te doen met het initiatief.

Volgens de burgemeester en wethouders van Halderberge is het opvangen van minderjarige vluchtelingen een nationale opgave.

VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children spreken van een groot gebrek aan medische zorg en hygiëne in de Griekse vluchtelingenkampen. Door de corona-uitbraak leidt dit tot extra gevaarlijke situaties. In vluchtelingenkampen op het Griekse vasteland zijn inmiddels 28 mensen positief getest op het coronavirus.

37 gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief, waaronder Bergen, Arnhem, Amstelveen, Delft en Breda.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.