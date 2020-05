Een 25-jarige automobilist zonder rijbewijs heeft vrijdagavond twee tuinen in Zevenbergen vernield toen hij er met zijn auto doorheen reed, zo meldt de politie. De man is aangehouden.

Getuigen zouden rond 21.10 uur gezien hebben dat een auto gelanceerd werd nadat deze met een hoge snelheid over een verkeersdrempel in de Arembergstraat in Zevenbergen reed.

De auto kwam vervolgens in een tuin tot stilstand. De twee inzittenden zijn gevlucht en lieten de auto achter. Niemand raakte gewond, maar wel was er sprake van veel materiële schade. De bewoners van de twee tuinen hebben aangifte gedaan.

De automobilist is aangehouden op de Bourgondiëstraat. Op het politiebureau bleek dat de man geen rijbewijs had. Hij wordt later verhoord.