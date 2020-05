Een 58-jarige man is vrijdagavond in Oud-Gastel aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had duizenden euro's in zijn auto liggen.

Rond 21.30 uur zagen agenten een auto langs de kant van de weg staan. Hierop besloten zij de auto te controleren. De bestuurder gaf aan dat er een flink geldbedrag in de auto aanwezig was. Het zou gaan om duizenden euro's.

Die informatie bleek te kloppen. Omdat de man geen geloofwaardige verklaring kon geven over de herkomst van het geld, is hij aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Het betreft een 58-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De man is overgebracht naar een politiebureau waar hij op een later tijdstip zal worden gehoord door rechercheurs.