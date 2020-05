Het opruimen van zwerfafval in de gemeente Bergen op Zoom kan een stuk effectiever. Dat stellen Berend Doedens en Carinne Elion-Valter van de lokale D66-fractie.

"Uiteindelijk is zwerfvuil te wijten aan onverschillig, zo niet ronduit asociaal gedrag, maar een schone omgeving stimuleert mensen om het goede gedrag te vertonen", zo stelt de fractie.

Het viel de politici op dat er wekelijks een veegwagen door de straten gaat, maar dat er dan inadequaat wordt geveegd. "Al het vuil blijft hangen in de bosjes, tot aan plastic zakken in bomen aan toe. Er gebeurt niets mee."

De D66-fractie wil dan ook weten waarom er niet adequaat en effectief zwerfafval geruimd wordt. "Met de hand navegen, de rommel uit de bosjes halen, de zakken uit de boom halen, etcetera. Hebben medewerkers hiertoe ook de opdracht gekregen?", wil de fractie weten.

Daarnaast vragen de politici ook of er überhaupt toezicht is geregeld op de medewerkers van de veegwagens. "Komt er ooit een toezichthoudende ambtenaar naar de diverse plaatsen om te controleren of er adequaat wordt geveegd en opgeruimd? En is er sprake van enige coördinatie tussen veegwagen en maaidienst?"

Ook vragen over hondenpoep

Daarnaast vraagt D66 ook om aandacht voor het zwerfafval rondom de McDonald's en de hondenpoep. "Dagelijks laten enkele hondenbezitters ongegeneerd hun hond in of net aan de rand van de plantsoenen poepen zonder de moeite te nemen om dit op te ruimen."

D66 wil daarom van de gemeente weten of er wel voldoende afvalbakken staan voor hondenpoep en of ze tijdig geleegd worden. "Wanneer en waar is in 2020 gehandhaafd op niet opruimen van hondenpoep, hoeveel boetes zijn in 2020 uitgedeeld en hoeveel mensen zijn aangesproken op het niet opruimen van hondenpoep van hun eigen hond?"