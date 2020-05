Handhavers van de gemeente Roosendaal krijgen per direct de beschikking over vier bodycams. Dat heeft burgemeester Han van Midden vrijdag bekendgemaakt. De laatste tijd konden boa's al gebruikmaken van bodycams van de gemeente Rucphen en de politie, maar inmiddels heeft de gemeente Roosendaal ook zelf bodycams aangeschaft.

De Roosendaalse Lijst stelde onlangs vragen aan de burgemeester over de inzet van boa's. "ln de bestrijding van het coronavirus is het handhaven van de anderhalvemeterrichtlijn een belangrijke taak. Deze taak rust voor een groot deel op de schouders van onze boa's. Naast de verhoogde werkdruk, worden zij echter ook met regelmaat bedreigd bij het aanspreken van diverse groepen en zeer recent zelfs fysiek mishandeld."

De Roosendaalse Lijst vond dit onacceptabel en heeft al voor de coronacrisis diverse keren aangedrongen op het gebruik van bodycams. De partij wilde dan ook van de burgemeester weten of het proces om tot deze bodycams te komen, versneld kon worden.

"lk vind oprecht dat boa's het zonder geweldsmiddelen zouden moeten afkunnen. Tegelijkertijd zie ik dat dit in deze samenleving onmogelijk wordt. We moeten of beter kijken naar de taken van onze boa's en ons afvragen of ze wel moeten handhaven op bepaalde vraagstukken, of naar hun instrumentarium", zegt burgemeester Van Midden in een reactie.

Momenteel is er een landelijke discussie gaande over geweldsmiddelen. Zo hebben tal van boa's afgelopen week gedemonstreerd omdat zij uitgerust willen worden met pepperspray en een wapenstok. "Als Roosendaal wachten wij het standpunt van de overheid af. ln tussentijd wordt door onze gebiedsofficier van justitie - in samenspraak met de politie - een advies voorbereid met betrekking tot het toekennen van geweldsmiddelen", aldus Van Midden.