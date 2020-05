De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee verdachten aangehouden na een lange achtervolging vanuit Roosendaal. Bij de achtervolging werden snelheden gemeten tot 260 kilometer per uur.

De auto, met een Frans kenteken, werd voor het eerst opgemerkt ter hoogte van Woensdrecht. Omdat op dit voertuig een aandachtsvestiging stond, besloot de politie de auto te controleren op de A58 bij Roosendaal.

De bestuurder van de auto gaf flink gas toen hij de politie opmerkte. Bij de achtervolging werden snelheden gemeten tot 260 kilometer per uur. Agenten konden het voertuig pas op de A2 bij Vianen tot stoppen brengen.

In de auto werd een groot geldbedrag aangetroffen. Beide inzittenden zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Daarnaast is het voertuig in beslag genomen en is het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Ook zijn enkele processen-verbaal geschreven voor overige overtredingen.