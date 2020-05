Op de Industriestraat in het Brabantse Rucphen is donderdagochtend een aanrijding geweest tussen een aanhangwagen en een personenauto. De bestuurster van de auto, een 28-jarige vrouw uit Rucphen, is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond plaats rond 8.30 uur. De bestuurder van de auto met aanhanger, een 57-jarige man uit Rucphen, gaf aan dat hij zijn aanhangwagen niet op de juiste manier had bevestigd. De aanhanger raakte los van zijn auto en botste tegen de auto van het slachtoffer.

De bestuurder van de auto met aanhanger kreeg van de politie wel een proces-verbaal, omdat hij gevaar veroorzaakte voor de overige verkeersdeelnemers.