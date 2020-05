De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben woensdag in het bosgebied nabij Rucphen onderzoek gedaan in verband met de verdwijning van de Belgische Jelle Leemans die in 2013 vermist raakte.

Wat de aanleiding was om nu op deze locatie onderzoek te doen, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. "In kader van het lopend onderzoek, moeten wij nog even in het midden laten waarom we hier onderzoek deden en wat de resultaten zijn", aldus de woordvoerder in gesprek met NU.nl.

De destijds 27-jarige Jelle Leemans uit Rumst had op 21 november 2013 een afspraak in Roosendaal, maar sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De vermiste Belg had op de dag van zijn verdwijning een afspraak over een drugsdeal met een 42-jarige man uit Rijsbergen die in 2014 werd aangehouden. Ook werd toentertijd een 31-jarige Roosendaler opgepakt. Beiden verdachten werden echter weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs.

De Nederlandse en Belgische politie doen sinds de vermissing samen onderzoek. Zij deden eerder onder meer onderzoek in Roosendaal, Rucphen en Nispen.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie verwacht volgende week mogelijk meer informatie vrij te kunnen geven.