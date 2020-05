De gemeente Bergen op Zoom gaat vanaf 2 juni controleren of hondenbezitters hondenbelasting betalen, zo heeft het stadsbestuur donderdag aangekondigd.

De controleurs gaan huis aan huis controleren of en hoeveel honden er in een woning aanwezig zijn. Als het dier niet geregistreerd staat of als er geen of onvoldoende hondenbelasting wordt betaald, volgt een boete.

De controle duurt tot en met oktober.