Woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom heeft vorig jaar 4 miljoen euro meer uitgegeven dan dat er binnenkwam, zo blijkt uit het jaarverslag. Stadlander is ondanks de cijfers tevreden over het jaar 2019.

Er zijn volgens Stadlander behoorlijk wat stappen gezet om bijvoorbeeld de klimaatdoelen van 2050 te behalen. "Onze ambitie is om onze woningen over dertig jaar CO2-neutraal te hebben. Daarvoor pakken we de komende dertig jaar gemiddeld vierhonderd woningen grondig aan. In 2019 hebben we hiervoor de eerste stappen gezet."

De woningcorporatie had vorig jaar 185 nieuwe woningen opgeleverd, 90 woningen gesloopt en 44 woningen gerenoveerd. In totaal heeft de woningcorporatie 132 miljoen euro uitgegeven en er is 128 miljoen euro binnengekomen aan betaalde huur en verkoop van woningen.

Ondanks het negatieve verschil van 4 miljoen euro gaat het niet slecht met Stadlander. Afgelopen jaar was een positief resultaat te zien van 153 miljoen euro. "Het grootste deel van dit resultaat wordt veroorzaakt doordat onze woningen op papier veel meer waard zijn geworden. De woningmarkt bloeide in 2019 flink op en dus zouden we ook meer geld krijgen als we onze woningen zouden verkopen."

De huurders zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening van Standlander. De woningcorporatie werd beoordeeld met een 7,8. Dat is een half punt hoger dan aan het begin van 2019.