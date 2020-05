De terrassen in de gemeente Bergen op Zoom mogen uitgebreid worden, heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

Doel van de verruiming van de terrassen is volgens wethouder Patrick van der Velden dat de ondernemers nog steeds al hun tafels en stoelen kwijt kunnen. Zo behouden zij, ondanks de regel om 1,5 meter afstand te houden, toch hun volledige capaciteit.

"Dat is hier op de Grote Markt natuurlijk makkelijker dan op het Beursplein", weet hij ook. "Bij sommige zaken is dan ook maatwerk nodig. We kijken bijvoorbeeld of ze een klein beetje kunnen uitbreiden op het trottoir."

De uitbreiding van de terrassen geldt voor alle ondernemers die nu ook al een terras hadden. Wie nog geen terras had, kan toch een aanvraag doen. Ook in dat geval wordt er maatwerk toegepast.

De regels gelden vooralsnog tot 1 september.