De gemeente Woensdrecht wil meedenken over tijdelijke uitbreiding van de terrassen. Horecagelegenheden mogen vanaf maandag 1 juni namelijk weer open mits de ondernemers en bezoekers zich aan de coronamaatregelen houden.

Binnen in horecagelegenheden mogen niet meer dan dertig bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Op de terrassen geldt geen maximum aantal bezoekers, maar er moet wel 1,5 meter afstand tussen tafels gehouden worden. In de praktijk is het aantal plekken daardoor fors lager.

"We zijn blij dat de horeca in de gemeente langzaam weer wordt opgestart. Wij delen uw zorgen, niet alleen over uw gezondheid en die van uw medewerkers, maar ook over de toekomst van uw bedrijf", meldde de gemeente in een brief die vorige week aan alle horecaondernemers is gestuurd.

Daarom wil de gemeente meedenken over het tijdelijk vergroten van de terrassen, zodat zoveel mogelijk gelegenheden zoveel mogelijk mensen kunnen ontvangen. De ondernemers mogen, als het mogelijk is, op hun eigen terrein uitbreiden, maar eventueel ook op openbare grond.

Ondernemers kunnen een vergunning aanvragen. Daarin moeten ze een plattegrond maken van het huidige en het toekomstige terras en aangeven of zij toestemming hebben van de grondeigenaren. De toezichthouders van de gemeente komen vervolgens langs om te kijken of de uitbreiding mogelijk is.

