Een auto die geparkeerd stond achter een appartementencomplex aan de Philipslaan in Roosendaal is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand.

Bewoners van het appartementencomplex schrokken wakker van een aantal harde knallen. Zij alarmeerden vervolgens de brandweer.

De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

De oorzaak van de brand is niet bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten.