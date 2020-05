De politie heeft maandag twee minderjarige jongens aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij op 9 mei in stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom.

De jongens komen uit Bergen op Zoom en Ossendrecht. Vanwege een lopend onderzoek kan de politie geen verdere mededelingen doen over de zaak.

Bij de steekpartij raakte destijds een man gewond. De politie doet ook geen mededelingen over de gezondheid van het slachtoffer.