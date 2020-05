Drie nieuwe wethouders in de gemeente Bergen op Zoom worden maandagavond tijdens een bijzondere raadsvergadering in Theater De Maagd geïnstalleerd, zo heeft de gemeente bekendgemaakt.

Het gaat om Jeroen de Lange, Petra Koenders en Mignon van der Zwan. Zij gaan op persoonlijke titel in een college zitten dat een raadsbreed focusakkoord onder tien partijen gaat uitvoeren.

Nog voor de installatie van het drietal diende wethouder Andre Harijgens noodgedwongen zijn ontslag in. In zijn afscheidsbrief schrijft Harijgens dat er voor hem geen plaats meer is in het nieuwe college.

Wethouders Barry Jacobs en Patrick van der Velden blijven wel aan als bestuurder. Zij kregen vanuit de gemeenteraad de meeste stemmen.

Het college besloot begin april om over te gaan tot een "volledige reset" binnen het bestuur om een schuldenlast van 250 miljoen euro te kunnen wegwerken.

De BSD en Lijst Linssen stapten eerder uit het wervingsproces. Zij hebben de aanbeveling van de wethouders niet ondertekend. Lijst Linssen is bovendien niet aanwezig bij de benoeming van het nieuwe college maandagavond.