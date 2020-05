Een landbouwonderneming in Dinteloord deelt zaterdag gratis aardappelen uit aan belangstellenden. In de loods van eigenaren Erik en Barbara van der Heijden aan de Tweede Kruisweg ligt momenteel ruim 1,4 miljoen kilo aan aardappels te verpieteren.

De aardappelen worden tussen 9.00 en 14.00 uur uitgedeeld. Bezoekers wordt gevraagd met de auto te komen en de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in acht te nemen. Er geldt een maximum van 25 kilo aardappelen per auto.

"Dan worden mijn heerlijke aardappelen in ieder geval gegeten en hoop ik dat we met elkaar aandacht vragen voor een ander beleid van de gemeente en een eerlijke prijs voor aardappels", aldus Erik van der Heijden.

Dat er zo'n berg aardappels in de loods ligt, heeft er volgens Van der Heijden mee te maken dat de prijs voor aardappels oneerlijk laag is. "Van de 1,25 euro die je in de supermarkt betaalt voor een kilootje aardappels, krijg ik nog geen 6 eurocent. Terwijl wij als landbouwers toch de mensen zijn die dit product echt maken."

"En gezien de kosten van grond, gebouwen, machines, arbeid, plantgoed, bemesting en gewasbescherming komt de kostprijs op 13 cent per kilo. Die stijgt elk jaar weer. Het komt erop neer dat we weer een jaar geld moeten toeleggen. Zo blijven wij geen boer."

Dit jaar zorgt de uitbraak van het coronavirus voor een prijsval van 14 naar 1 eurocent. Door een compensatieregeling vanuit de overheid word de prijs aangevuld tot 5 eurocent.

