Ruud Goetjaer, eigenaar van Danscentrum Goetjaer uit Etten-Leur, wil duidelijkheid over of hij wel of niet zijn lessen kan hervatten vanaf 1 juni.

In de ene gemeente mogen dansscholen open en in de andere gemeente niet. Samen met hun 1,4 miljoen leerlingen eist de dansbranche duidelijkheid van het kabinet.

Valt dans onder cultuur, dan mogen dansscholen per 1 juni dertig mensen ontvangen. Valt dans onder sport, dan blijven ze vooralsnog tot 1 september gesloten.

Ruud Goetjaer zegt het nog niet te weten, want de danssector wordt nergens genoemd in het overzicht van versoepelingen: "Professionele dansers mogen al wel repeteren mits ze 1,5 meter afstand houden. Zij hoeven zelfs niet tot 1 juni te wachten." Samen, op gepaste afstand een dansles volgen is volgens Goetjaer veiliger dan boodschappen doen.

Goetjaer is niet de enige met vraagtekens over de situatie: ruim 1.500 andere dansprofessionals hebben zich inmiddels aangesloten bij de nieuwe alliantie Dansondernemers Nederland.

"Dat is het enige voordeel aan deze situatie: Door de coronacrisis zijn alle dansschooleigenaren eindelijk verenigd, ongeacht de dansstijl waarin wij lesgeven."

De dansondernemers overhandigden deze maand het Basisprotocol Dans aan het Rijk. Met dit protocol kan volgens de dansbranche vanaf 1 juni veilig lesgegeven worden aan kinderen, volwassenen en paren.

