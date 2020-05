Jac van Dongen en zijn partner Ellis Snel van Café De Klomp in Etten-Leur gaan op zaterdag opnieuw een twaalf uur durende muziekmarathon houden om geld in te zamelen voor voedselhulp vanwege de coronacrisis.

Vanuit een gesloten café aan de Oude Bredaseweg wordt getracht zoveel mogelijk geld op te halen voor voedselhulp in Etten-Leur. De marathon wordt gestreamd via de Facebook-pagina van De Klomp en begint om 11.00 uur.

De eerder in het leven geroepen Facebook-groep Coronahulp Etten-Leur laat zien dat er steeds meer hulp nodig is. "Wij hebben gesproken met de organisatie en waargenomen dat er daadwerkelijke nood is", aldus Van Dongen en Snel.

Dat is de reden dat het tweetal opnieuw in actie komt in de hoop zoveel mogelijk geld op te halen door spontane donaties via de brievenbus van De Klomp en/of een speciaal rekeningnummer.

Op Koningsdag hield De Klomp al een soortgelijke marathon ten behoeve van hulpmiddelen aan de zorg in Etten-Leur. Die actie leverde een bedrag van 4.500 euro op. De cheque met het bedrag werd drie dagen later overhandigd aan Carla Brander, waarnemend bestuurder van Avoord.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.