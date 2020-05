De brandweer in het Noord-Brabantse Willemstad is in de nacht van donderdag op vrijdag druk bezig geweest met het blussen van meerdere containerbranden. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.

In de omgeving van het Kloosterblokje bleken meerdere kliko's in lichterlaaie te staan. In alle gevallen gaat het om afvalcontainers die aan straat waren gezet om de volgende dag geleegd te worden.

Bewoners van de Bisschop van Genkdreef ontdekten vrijdagochtend ook gesmolten groencontainers.