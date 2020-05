Een verwarde man is zaterdagochtend in het Noord-Brabantse Halsteren overleden nadat de politie zijn huis was binnengedrongen en één of meerdere schoten loste. Onderzoek moet uitwijzen of de man door een kogel om het leven is gekomen.

Rond 8.30 uur kwam de politie aan bij het huis aan het Klaverblad in Halsteren, waar een man zichzelf met een mes ernstig aan het verwonden was. De politie besloot in te grijpen en schoot daarbij.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Hulp mocht echter niet meer baten.

Voor zover bekend raakten er geen politieagenten gewond.