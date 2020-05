Een fietser is vrijdagmiddag op een oversteekplaats op de Thorbeckelaan in Roosendaal gewond geraakt. Het slachtoffer werd geschept door een auto.

De jonge vrouw is na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist had geen verwondingen.

De auto raakte wel beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De toedracht van het ongeval is niet bekend. De weg was enige tijd afgesloten voor verkeer.