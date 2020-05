Ruim 1.700 huishoudens in Roosendaal hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hun restafvalcontainer om te wisselen voor een groter of juist een kleiner exemplaar.

Inwoners van de gemeente Roosendaal kregen tot en met 17 mei de kans om kosteloos hun afvalcontainers om te wisselen. Reden hiervoor is de verandering bij het ophalen van het restafval. Dat gebeurt sinds maart nog maar eens in de vier weken in plaats van eens in de twee weken.

Uiteindelijk hebben 1.017 huishoudens hun kleine restafvalcontainer omgewisseld voor een grote variant. Daarentegen hebben juist 685 huishoudens hun grote container weer omgewisseld voor een kleine container.

"Ruim 7.900 huishoudens hadden een kleine container en ruim 18.400 een grote. Minder dan 13 procent van de huishoudens met een kleine container heeft nu gekozen om te wisselen naar een grote", stelt de gemeente.

Daarnaast hebben 818 huishoudens hun kleine gft+e omgeruild voor een grote en 720 huishoudens hebben hun papiercontainer verwisseld voor een grotere variant.