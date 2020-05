Het bestuur van de Hoevense Polderloop is met een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de komende editie van 18 augustus op een alternatieve manier te laten plaatsvinden. Ook voor de quiz van 18 september worden andere opties bekeken.

Woordvoerder Arnold Augustijn benadrukt dat de richtlijnen van de de overheid en het RIVM leidend zijn bij de alternatieven. "Maar ook willen we natuurlijk andere evenementen in september niet in de weg gaan zitten."

Het bestuur kwam dinsdag tijdens een vergadering tot de conclusie dat het evenement volledig doorschuiven naar 2021 wel een erg groot gat zou veroorzaken. "We zijn door verschillende lopers en loopsters benaderd om toch in ieder geval de alternatieve mogelijkheden te gaan bekijken", zegt Augustijn.

Voor het organiseren van een reguliere wedstrijd is vooral het afstand houden een belangrijk obstakel. "We zoeken het dus vooral in een alternatief dat door moderne technologie zou kunnen worden gefaciliteerd, een digitale optie."

Voor de quiz, die traditioneel precies een maand later wordt georganiseerd, wordt ook een alternatief gezocht. "We willen vooral onze goede doelen niet in de kou laten staan. Juist nu hebben zij extra ondersteuning nodig, zowel regionaal als internationaal", aldus Augustijn.

De Hoevense Polderloop ondersteunt de RopaRun en Run4Kids en wil beide projecten ook dit jaar een financiële bijdrage geven. De volgende vergadering van het bestuur is op 2 juni.

