Gemeente Bergen op Zoom wil van De Kuil in de wijk Warande-Oost een aardgrasvrije buurt maken. De gemeente heeft daarvoor een subsidie aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het project moet dit jaar nog van start gaan en zou in 2028 afgerond moeten zijn. Rijksoverheid steunt initiatieven om wijken in het land aardgrasvrij te maken. De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer honderd bestaande wijken aardgasvrij maken.

In 2018 is gestart met de eerste groep van 27 proeftuinen. Zij kregen daarvoor allemaal een bijdrage van de overheid. Inmiddels is het tijd voor de tweede ronde en daarom kregen alle gemeenten in Nederland tot 1 mei de tijd om een wijk of buurt op te geven voor het project.

Gemeente Bergen op Zoom heeft er, samen met woningcorporatie Stadlander, voor gekozen om de buurt De Kuil in de wijk Warande-Oost op te geven. Ze hebben dan ook een subsidie aangevraagd voor bijna 3,5 miljoen euro. De gemeente hoeft zelf niet te investeren.