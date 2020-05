In een weiland aan het Muggenpolderbaantje bij Steenbergen is donderdag aan het einde van de middag een brand ontstaan. De oorzaak is nog onduidelijk.

Aan het eind van de middag kwam er een melding van de brand binnen bij de brandweer. Daarop kwamen meerdere voertuigen ter plaatse. De brand was snel onder controle.

De oorzaak van de brand aan het onverharde pad is nog onduidelijk. De politie heeft aan enkele voorbijgangers een verklaring gevraagd.

Eerder op de middag was er ook al een bermbrand bij De Heen. Momenteel is Veiligheidsregio Midden-West Brabant in een verhoogde staat van paraatheid vanwege de droogte met het bijbehorende brandrisico. Vanwege deze opschaling rukt de brandweer standaard met meer materiaal uit bij een natuurbrand.