Middelbare scholen in Roosendaal openen in juni weer hun deuren, maar ze laten het online onderwijs niet geheel los. Dit zijn de verschillende manieren waarop de scholen in de stad hun deuren weer openen.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum blijft voor een groot deel vasthouden aan het digitaal onderwijs van de afgelopen maanden. De school doet dit omdat er na een onrustige opstartperiode eindelijk weer rust en regelmaat in het onderwijs is ontstaan.

"We vinden het belangrijk deze rust en regelmaat voor de komende weken te continueren", stelt directrice Vivian van der Wielen-Bik. "Met het online onderwijs van de afgelopen weken hebben wij 80 procent van onze lessen gewoon aan kunnen bieden. Als we dat nu overboord gooien, dan houden we misschien 20 tot 25 procent over."

Jan Tinbergen College

Het Jan Tinbergen College (JTC) kiest ervoor om "behoorlijk wat lessen" weer op school aan te bieden. De school stelt dat dit in het belang van de scholieren is.

Leerlingen van het JTC worden op dinsdag 2 juni dus gewoon op school verwacht. Alle leerlingen komen - verspreid over de dag - naar school voor een ontmoeting met klasgenoten en de mentor. Op 3 juni starten de gewone lessen weer. Daarbij moet iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM houden.

Da Vinci College

Het Da Vinci College laat weten dat het dankzij het gebouw de omstandigheden heeft om alle leerlingen een keer in de week naar school te laten komen. In de klaslokalen mogen maximaal negen leerlingen zijn en de praktijklokalen worden met strikte richtlijnen alleen gebruikt voor examens.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.