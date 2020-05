Een auto is donderdagochtend in botsing gekomen met een fietser op de Bovendonk in Roosendaal. De fietser raakte hierbij gewond aan zijn hoofd.

Het ongeval vond plaats op de oversteekplaats van de Bovendonk met de Burgemeester Schneiderstraat. Na de botsing arriveerden politie en ambulance.

De fietser, een oudere man, raakte gewond bij het ongeval. Hij is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend.