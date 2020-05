Op parkeerplaats Spuitendonk langs de A58 bij Roosendaal zijn donderdagmiddag diverse gedumpte vaten gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er in de vaten heeft gezeten.

Een voorbijganger trof een grote hoeveelheid vaten aan op de parkeerplaats. Hij besloot daarom de politie en Rijkswaterstaat te alarmeren.

Uit voorzorg is er rondom de vaten een lint gespannen. Vermoedelijk zijn de vaten leeg. Het is niet bekend of er nog iets in de vaten zit.