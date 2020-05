Inwoners van de wijken Meilust, Tuinwijk, Gageldonk Oost en Noordgeest in Bergen op Zoom kunnen binnenkort deelnemen aan een online informatiebijeenkomst over energiezuinig wonen.

De gemeente start het project onder de naam Buurtactie Energiezuinig Wonen, waarbij voor een veelvoorkomend type woning in een bepaalde buurt één energie-adviesrapport gemaakt wordt.

In dat rapport staan de slimste stappen om energie te besparen en een inschatting van de kosten die de eigenaren van zo'n woning kunnen besparen. Een energieadviseur van het Regionaal Energieloket schrijft het adviesrapport.

"We maken dus één keer een advies voor heel de buurt en de verschillende woningeigenaren kunnen dat advies gebruiken om hun huis energiezuiniger maken", aldus de gemeente.

De gemeente organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst voor bewoners van de wijken in Bergen op Zoom. Huiseigenaren zijn onlangs per brief op de hoogte gesteld van de bijeenkomst. Er werden echter door "technische fouten" meerdere brieven naar hetzelfde adres gestuurd en er werden fouten in de adressering gemaakt.