De gemeente Roosendaal heeft een plan vastgesteld voor de exploitatie van terrassen vanaf 1 juni. Daarin staat onder meer dat horecaondernemers de mogelijkheid krijgen om hun terras tijdelijk te vergroten. Dat moet echter wel gebeuren in overleg met de gemeente én in onderling overleg.

"We vragen de ondernemers om gezamenlijk plannen te maken per horecagebied in de gemeente", zegt wethouder Cees Lok. "Daarvoor zal op de oude Markt in Roosendaal meer overleg nodig zijn dan bijvoorbeeld in Nispen, maar ik ga ervan uit dat onze ondernemers daar onderling uitkomen."

De maatregelen zijn tijdelijk en gelden alleen zolang de maatregelen van de overheid het toelaten. "Als het goed gaat, dan kunnen later in het jaar verdere versoepelingen worden doorgevoerd."

Naast het uitbreiden van hun terras, krijgen ondernemers ook de ruimte om een buitentap te plaatsen op het terras. Glaswerk is op het tijdelijke terras toegestaan tot 0.00 uur.

Ondernemers, personeel en gasten moeten zich altijd houden aan RIVM-richtlijnen om besmetting te voorkomen. "Daarnaast moet bereikbaarheid voor hulpdiensten te allen tijde gegarandeerd zijn en op de uitbreiding van het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht", aldus de gemeente.

Horecaondernemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid moeten dat tijdig doorgeven aan de gemeente. "Bij voorkeur vóór 26 mei, met een korte toelichting van de plannen."