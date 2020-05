De uitkijktoren bij bezoekerscentrum De Kraaijenberg in Bergen op Zoom wordt de komende drie weken flink hersteld. De toren was bijna een jaar buiten gebruik na vernielingen.

Vandalen probeerden vorig jaar de uitkijktoren op de Kraaijenberg in brand te steken. Hoewel de toren niet volledig vlam vatte, waren er behoorlijk wat palen en balken aangetast door de brand. De houten toren was daardoor niet meer te gebruiken.

Het proces richting het herstel van de toren heeft de nodige tijd gekost. Zo moest eerst de schade opgenomen worden, vervolgens werd er een inschatting gemaakt van de kosten en er werd uitgezocht wie dat ging betalen. Vervolgens moest er gezocht worden naar een herstelbedrijf.

"Afgelopen week werd de oude, verbrande zooi opgeruimd", laat het bezoekerscentrum nu weten. Inmiddels is een betonnen werkplaat neergelegd, zijn oude verbrande steunbalken weggezaagd en is er begonnen aan het herstel. "De verwachting is dat er binnen drie weken weer mensen naar boven kunnen."