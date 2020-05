Het aantal inwoners van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom met een WW-uitkering is in een maand tijd fors gestegen, blijkt uit cijfers van het UWV.

In maart maakten in Roosendaal 1359 mensen gebruik van een WW-uitkering en in april is dat met 261 mensen toegenomen naar 1620 inwoners, een stijging met 19,2 procent.

In Bergen op Zoom is de toename procentueel (22,3 procent) nog groter. Het aantal liep in een maand tijd op van 1111 naar 1359.

De stijging is een gevolg van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, benadrukt de Roosendaalse wethouder René van Ginderen. "Andere gemeenten gaan de komende maanden vermoedelijk ook zo'n piek krijgen."

Landelijk gezien zijn er in de maand april 292.100 WW-uitkeringen uitgekeerd, een stijging van zeventien procent ten opzichte van maart. De stijging in Noord-Brabant is met veertien procent iets lager dan het landelijk gemiddelde.

Roosendaal en Bergen op Zoom scoren dus relatief hoog. Vooral onder jongeren is een relatief sterke stijging zichtbaar, terwijl de toename onder 50-plussers vooralsnog beperkt blijft.

