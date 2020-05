In het natuurgebied de Pannenhoef in Ossendrecht is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer had het vuur na anderhalf uur onder controle.

De brand brak rond 19.15 uur uit. Het ging volgens de brandweer om een zeer grote brand.

De brandweer had tot bijna 21.00 uur nodig om de brand onder controle te krijgen, maar was daarna nog enige tijd bezig met nablussen.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.