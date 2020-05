De politie heeft maandagavond in Oud Gastel bij twee arrestaties in totaal drie verdachten aangehouden vanwege drugsbezit. In beide gevallen werd bij een controle van de auto van de verdachten hasj aangetroffen.

Het gaat om een 38-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats, een 35-jarige man uit Zevenbergen en een 32-jarige man uit Roosendaal.

De 38-jarige verdachte kreeg op de Aanwas in Oud Gastel een stopteken van patrouillerende agenten. Hij liet zijn rijbewijs zien, maar was niet in het bezit van het kentekenbewijs van het voertuig waarin hij reed.

De politie besloot de auto te controleren en trof een blok hasj aan van ruim 87 gram en enkele honderden euro’s aan contant geld. Zowel de drugs als het geld werd in beslag genomen.

Auto's van verdachten worden grondig onderzocht

Even verderop in Oud Gastel, op de Prinsessenlaan, werd ook een auto gecontroleerd. Hierbij werd een blok hasj met een gewicht van 183,5 gram aangetroffen en een geldbedrag van enkele honderden euro’s.

Ook in dit geval nam de politie de drugs en het geld in beslag. De inzittenden uit Zevenbergen en Roosendaal werden aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Dinsdag zullen beide auto’s nog eens grondig worden onderzocht. De drie verdachten zitten nog achter tralies en zullen worden gehoord.